Envie d’un bon gros coup de nostalgie ? Jouez à Return to Monkey Island !

Envie de prendre un bon gros coup de nostalgie dans les dents ? Ça tombe bien, Return to Monkey Island débarque sur Nintendo Switch et sur Steam.

C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À la fin du siècle précédent, dans les années 90, les joueurs avaient l’habitude de jouer à des point-and-click derrière leur gros PC tournant sous Windows 95. L’un des principaux représentants de ce genre aujourd’hui quasiment disparu était Monkey Island.

Le retour d’un jeu culte

Trente-deux ans après le premier épisode, la saga culte est de retour avec Return to Monkey Island. Cerise sur le gâteau, ce sont les créateurs du jeu original, Ron Gilbert et Dave Grossman, qui ont supervisé le projet.

Le jeu est la suite directe de Monkey Island 2. Si vous connaissez la saga, c’est bourré de clins d’œil, de références et de nostalgie. Malgré tout, si vous découvrez Monkey Island, vous ne serez pas totalement perdu puisque dans Return to Monkey Island, le célèbre pirate et aventurier Guybrush raconte ses aventures passées à son fils. Une manière originale et amusante d’entrer dans l’univers de la saga. Return to Monkey Island a ainsi cette capacité de plaire aux joueurs nostalgiques qui ont grandi avec Monkey Island, tout comme les nouveaux joueurs. On y retrouve un humour omniprésent, fidèle à la saga, et des énigmes alambiquées qui vous donneront du fil à retordre.

Mention spéciale pour la direction artistique adoptée par les développeurs. Dans un style résolument cartoon et coloré, les graphismes de Return to Monkey Island brillent par leur originalité.

Pointer et cliquer

Du côté de la jouabilité, c’est un point’n click comme au bon vieux temps. Il faut donc pointer et cliquer sur un peu tous les éléments du décor, ramasser, acheter ou voler les bons objets, trouver comment les utiliser ou les associer pour pouvoir avancer dans le scénario. Les nouveaux venus devront néanmoins peut-être s’accrocher et persister. En effet, ce style de jeu demande de faire des allers-retours incessants et d’avoir beaucoup d’imaginations pour résoudre certaines énigmes. Et si elles sont vraiment trop compliquées pour vous, pas besoin d’aller lire des soluces sur internet. Return to Monkey Island intègre un système d’indices, disponibles à la demande. C’est bien fait car cela se fait étape par étape, un peu à la fois. Ça permettra aux débutants d’avancer dans l’aventure, même si évidemment, cela fait perdre pas mal de charme au jeu.

2,5 € l’heure de jeu !

Un bon point, c’est que si originellement les point’n click étaient taillés pour être joués sur PC avec une souris, Return to Monkey Island est parfaitement adapté pour la Switch. Vous pouvez donc emporter cette aventure partout avec vous et y jouer dans le train, le bus ou le métro.

Enfin, la durée de vie est plus que correcte puisque le jeu vous occupera environ 10h, un peu plus de 12h si vous voulez le terminer à 100 % et débloquer tous les succès. Et surtout, il est proposé au prix sympa de 24,99 € (mais uniquement en dématérialisé pour l’instant, la version physique devrait arriver plus tard).