Coup de cœur pour Art of Rally: Le jeu de petites voitures qui a tout d’un grand

Un peu moins d’un an après sa sortie sur PC, Art of Rally débarque sur les consoles de salon, pour le plus grand plaisir des amateurs de conduite.

Il se sera fait attendre et désirer mais l’attente en valait la peine. Depuis ce 13 août, Art of Rally n’est plus seulement disponible sur PC, il l’est aussi sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Ce jeu de course se distingue par son aspect old-school et minimaliste. Avec sa vue aérienne éloignée qui n’est pas sans rappeler les MicroMachines, on est à des années-lumière des productions modernes. Pourtant, le plaisir de jeu est bel et bien là.

Une ode au rallye

Art of Rally est une ode au rallye et à la course automobile. Il plonge dans l’histoire de la discipline, année après année, du début des années 1960 à nos jours. Dans Art of Rally, il y a juste vous, le bruit de votre caisse, le chrono et de la musique électronique planante en fond sonore. Ici pas de directives d’un copilote, de carte ou même de panneau pour vous indiquer la direction à suivre, la vue aérienne permet à elle seule d’anticiper. Il n’y a pas non plus de réglages complexes à effectuer (il n’y a même pas de réglage du tout !). Il vous suffit d’accélérer, de freiner et de tourner. Pourtant, la conduite demande de la maitrise et de la précision.

Hypnotisant et addictif

Avec ses couleurs pastel et chaleureuses, ses cerisiers en fleurs, ses dizaines de voitures emblématiques dont la marque n’est jamais citée mais qui sont reconnaissables au premier coup d’œil, il y a quelque chose d’hypnotisant et d’addictif qui se dégage de ce titre. Derrière ses allures de jeu de petites voitures se cache en réalité un grand jeu de voiture. Notez tout de même que s’il tourne parfaitement sur Xbox Series X et sur PS5, cela semble être un peu moins le cas sur PS4, Xbox One et Switch. Véritable coup de cœur, Art of Rally est vendu au prix de 20 € et il est inclus dans le Xbox Game Pass.

Le youtubeur belge Maxou Le Pilote a consacré une vingtaine de vidéos à Art of Rally. Elles vous donneront un excellent aperçu du jeu :