Vous cherchez une activité pour Halloween? Louez la maison de «Scream»!

Vous voulez vivre un Halloween terrifiant ? Pourquoi ne pas le passer dans la maison de « Scream », qui est louable sur Airbnb pour trois nuits spéciales les 27, 29 et 31 octobre. Au programme : une ligne téléphonique qui vous permettra de joindre directement le tueur Ghostface et de nombreuses surprises. Les visiteurs recevront également un accueil virtuel de l’acteur David Arquette, shérif Dewey Riley, à leur arrivée sur place. Parmi les autres activités proposées, notons aussi une visite de la maison dans son décor original et un marathon Scream. Cette location est organisée pour fêter le 25e anniversaire de la sortie du 1er Scream en 1996. Un cinquième film devrait également sortir l’année prochaine.

À noter que deux personnes ont réellement perdu la vie dans cette maison peu après sa construction en 1991. Il s’agit de Jack et Carolyn MacPhail, rapporte le New York Post. On vous rassure, leur mort était totalement naturelle et n’était pas liée à un tueur fou.

Plus d’informations ici.