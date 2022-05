Voici les qualités les plus recherchées lors d’un premier rendez-vous

Lors d’un premier rendez-vous amoureux, on essaie naturellement de faire la meilleure impression possible à la personne en face de nous. Des chercheurs ont défini plusieurs qualités qui sont les plus recherchées par les célibataires, après avoir sondé 1.000 volontaires.

Des scientifiques ont interrogé quelque 1.000 volontaires afin de définir les qualités qui comptent le plus chez l’autre lors d’un premier rendez-vous. Les résultats de cette étude menée par Leif Edward Ottesen Kennair et ses équipes ont été publiés dans la revue scientifique « Evolutionary Psychology ».

Les participants, venus de Norvège et des Etats-Unis, ont dû classer 40 types de flirt différents, en fonction de la relation qu’ils recherchaient, à savoir une relation sur la durée ou un coup d’un soir. Les scientifiques ont aussi pris en considération des paramètres tels que la religion, l’âge, l’extraversion, la volonté d’avoir une relation et l’attractivité de la personne.

Se mettre d’accord sur le type de relations

Leif Edward Ottesen Kennair, professeur au département de psychologie de la NTNU, explique les conclusions de ses recherches au New York Post : « La qualité la plus recherchée, celle qui va être la plus efficace lors d’un premier rendez-vous, dépend tout d’abord du type de relation recherché par l’autre : une histoire sans lendemain ou une vraie relation sur le long terme. Cela va aussi dépendre du sexe. »

« Pour les personnes qui recherchent une aventure d’un soir, la ‘qualité’ la plus efficace chez une femme lors d’un premier rendez-vous sera le fait d’être sexuellement ouverte et disponible. Les signes de générosité et la volonté de s’engager fonctionnent mieux pour les hommes qui recherchent une relation à long terme », poursuit-il.

L’humour toujours aussi efficace

Et s’il y a bien une qualité qui fonctionne très bien lors d’un premier date, c’est l’humour : « Les gens pensent que l’humour, ou le fait de pouvoir faire rire une autre personne, est surtout une qualité très recherchée chez un homme qui souhaite une longue relation. Cette qualité est un peu moins efficace pour les femmes qui recherchent une histoire sans lendemain. Mais le fait de rire ou d’être réceptif aux blagues de l’autre est une tactique de drague globalement efficace pour les deux sexes. » Le sourire et le contact visuel sont également deux facteurs clé pour laisser une belle impression.