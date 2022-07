Voici la principale cause de rupture pour les couples en 2022

Chaque année, les aléas de la vie font que les couples se font et se défont. Mais en 2022, quel a été le motif de rupture le plus fréquent ? La réponse pourrait vous surprendre cette année !

C’est la marque de faire-part « Fairepatrerie » qui est à l’origine d’une étude qui nous intéresse tous. Celle-ci souhaitait savoir quel avait été le principal motif de ruptures en 2022. Et si l’on peut penser à des réponses comme la possessivité, le manque de confiance en l’autre ou des visions différentes de l’éducation, la raison est tout autres.

En effet, c’est en premier lieu l’hygiène qui a cassé des couples cette année. Ils sont 81 % à avoir évoqué cette raison, sans doute liée au fait que la société est encore fort marquée par la pandémie de Covid-19. Ils sont nombreux à avoir été confinés ensemble et se sont beaucoup plus vus en raison du télétravail, ce qui a pu révéler certains côtés dérangeants de l’autre qu’ils n’avaient pas encore perçus.

À la seconde marche du podium, ce sont les remarques blessantes qui causent le plus de ruptures, évoquées par 75 % des personnes sondées. Celles-ci peuvent dans un premier temps sembler insignifiantes, mais qui subissent la dure loi de l’effet boule de neige et s’avèrent dévastatrices à la longue. En troisième position, on retrouve le manque d’intérêt pour la vie de l’autre, qui représente 71 % des votes. La quatrième place revient au manque d’humour, qui a été choisi par 50 % des personnes sondées.