Voici comment les jeunes se sont réapproprié «le plus gros dos-d’âne de France»

Les dos-d’âne ne sont généralement pas appréciés des automobilistes. Mais celui-ci, le plus gros de France, fait le bonheur des adolescents.

Il n’existe pas de classement des dos-d’âne les plus imposants de France. Néanmoins, selon le magazine Riding Zone, celui situé à Longueil-Sainte-Marie dans le Nord de la France serait « le plus gros de France ». Il faut dire que ses dimensions sont impressionnantes : 8 mètres de long et 70 cm de haut.

« La colline de la muerte »

Ce dos-d’âne a été installé à l’entrée du parking d’un centre multiculturel. Il ne se trouve donc pas sur un axe très fréquenté. Son principal objectif est d’ailleurs d’empêcher les voitures tractant des caravanes de venir s’installer sur ce parking. Mais rapidement, les jeunes de la région se sont appropriés ce gigantesque dos-d’âne qu’ils ont surnommé « la colline de la muerte ».

Les riders, les amateurs de skateboard, de trottinette et de BMX, se servent de ce ralentisseur géant pour faire des acrobaties. « Ça fait plaisir de voir que notre petite commune détient un record comme ça. On est trop fier », a raconté un ado de 16 ans au Parisien.

Le maire trouve ça « génial et rigolo »

Le maire de la commune se réjouit aussi de cette popularité. « Je trouve ça sympa que des jeunes viennent y faire quelques acrobaties. On ignorait jusque-là qu’on était les champions du plus gros dos-d’âne de France. Je trouve ça génial et rigolo », s’est exclamé Stanislas Barthélémy.

Bourgmestres de Belgique, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour plaire aux jeunes !