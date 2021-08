Voici Chanel No 5, un étrange bébé bulldog né avec cinq pattes

Channel No 5 fait actuellement fureur sur TikTok. Et ce n’est pas un parfum mais un chiot tout mignon qui a la particularité d’avoir une cinquième patte.

Avec sa cinquième patte, un adorable petit chiot est devenu une sensation sur les réseaux sociaux ! Le bébé bulldog a été baptisé Chanel No 5 par les internautes, un clin d’œil à sa patte supplémentaire et à l’emblématique parfum. Beaucoup ont pris cette patte « supplémentaire » pour une deuxième queue, car elle est située dans la même région. Mais les experts sont formels, il s’agit bien d’une patte, avec un os, un petit pied et trois orteils tout au bout.

Elle devrait garder sa cinquième patte

Chanel est actuellement prise en charge par une famille d’accueil en Californie. Sur TikTok, la famille donne régulièrement des nouvelles du petit chiot et répond aux questions sur sa patte supplémentaire. « Il est fort probable qu’elle garde cette patte, à moins que cela ne lui nuise d’une manière ou d’une autre. Elle se porte à merveille. »

Des vidéos vues des dizaines de millions de fois

Les vidéos de Chanel cartonnent sur TikTok. L’une d’elles cumule déjà plus de 28 millions de vues. La plus récente vidéo a été visionnée plus de huit millions de fois. Des milliers de personnes ont également pris la parole dans les commentaires pour partager des messages de soutien et d’amour pour le petit chien. « Mon fils de cinq ans est si heureux de regarder votre vidéo. Il est né avec six doigts aux mains et six orteils aux pieds. Il a dit que ce chiot était spécial tout comme lui. »