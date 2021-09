VIDÉO. Voici la maison «la plus moche» de Belgique: «J’en suis fier»

Paul Vanbrabant est l’heureux propriétaire d’une habitation qui a récemment été élue maison la plus moche de Belgique. Un architecte flamand a arpenté notre pays pour écrire un livre à propos des maisons les plus laides du paysage architectural belge.

C’est une idée bien belge qu’un architecte flamand a voulu retranscrire en livre. Dans « Ugly Belgian houses », Hannes Coudenys recense le paysage architectural belge avec les maisons les plus surprenantes qu’il a pu trouver. Autrement dit : les plus moches de Belgique. Et sur la couverture se trouve la maison de Paul Vanbrabant (69 ans).

Le Nieuwsblad a rencontré l’homme qui est l’heureux propriétaire, en compagnie de son épouse Francine, de la maison la plus moche des « maisons moches de Belgique ». Un titre honorifique qui fait bien sourire le couple. « Nous lui avons donné l’autorisation de prendre notre maison en photo. On s’en fiche, et d’ailleurs, j’en suis assez fier », explique-t-il à nos confrères.

Une grande fierté

De plus, récemment, une piste cyclable a été construite dans leur rue. « Elle est à nouveau très fréquentée, surtout le week-end. On voit beaucoup de passants sortir leurs smartphones. » Des moments qui ne dérangent pas le couple, fier de sa maison. « Cette maison correspondait à notre budget. Au départ, je n’étais pas très enthousiaste. Mais c’est une de nos filles et plusieurs autres personnes qui nous ont donné envie de l’acheter. Nous avons décidé et c’était à nous. Après presque 30 ans, ma femme et moi aimons toujours autant vivre ici. Et non, l’intérieur n’est pas dans le style japonais », précise Paul.

Pour voir d’autres bizarreries de notre paysage architectural, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de « Ugly Belgian Houses ».