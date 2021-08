VIDEO. Une fillette de cinq ans mordue par un serpent qu’elle avait autour du cou

La petite Viktoria se souviendra longtemps de son passage au parc animalier « butterflies Park » à Ekaterinbourg, en Russie. En effet, la fillette de 5 ans fait aujourd’hui le tour de la toile après avoir été victime d’une sacrée mésaventure avec un serpent.

Du poulet en cause ?

Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la petite fille accepter que quelqu’un lui dépose un serpent autour du cou. Le problème, c’est que Viktoria avait mangé du poulet quelques minutes plus tôt. Probablement affamé, le serpent a alors été attiré par l’odeur du poulet et a soudainement mordu la fillette.

Si cette attaque est restée sans grosse conséquence, juste une petite morsure, il n’est pas difficile de comprendre que cela aurait pu bien mal finir. Du côté de la direction du parc, on assure que tout s’est toujours bien passé avec ce serpent, indique Sudinfo.