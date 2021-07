VIDÉO. Un couple séquestré dans sa maison à cause d’un impressionnant essaim d’abeilles

La nature peut parfois offrir des visions cauchemardesques. Comme ce qui est arrivé à ce couple de Birmingham. Alors qu’ils voulaient simplement sortir de leur maison, ils sont tombés nez à nez avec un essaim de centaines et centaines d’abeilles. Ce nuage d’insecte encerclait toute la maison, les empêchant de quitter les lieux de quelconque manière. « Elles étaient à la fois devant et derrière la maison », a déclaré le couple, qui a donc dû rester enfermer chez lui durant plus de huit heures. Après cela, ce ne sont pas les secours qui sont venus les sauver, mais bien les abeilles elles-mêmes qui ont décidé de quitter les lieux.

Dans la vidéo que ces Anglais ont filmée, on entend le mari crier à sa femme, effrayé : « Ferme les fenêtres, Linda, dépêche-toi ! ».