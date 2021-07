VIDEO. L’océan en feu au large du Mexique

Les images sont spectaculaires et terrifiantes à la fois : un tourbillon de feu (ou œil de feu) à la surface de l’océan. La scène se passe au large du Mexique, dans la péninsule du Yucatan, à quelques centaines de mètres de la plateforme pétrolière Ku Maloob Zaap, rapportent La Voix du Nord et Sudinfo. À 5h15 vendredi, la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex a repéré une fuite de gaz dans un pipeline sous-marin. Et le gaz s’est enflammé.

« L’incident a été traité immédiatement dès que les protocoles de sécurité ont été activés », écrit la compagnie dans un communiqué. Plusieurs navires de lutte contre les incendies ont été envoyés sur la zone et les vannes de gaz ont été fermées.

Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir ces navires de secours arroser… la mer pour tenter de contenir cet « œil de feu ». L’incident s’est terminé peu avant 11 heures, sans faire de blessés. Angel Carrizales, chef du régulateur mexicain de la sécurité pétrolière ASEA, a écrit sur Twitter que l’incident « n’a généré aucun déversement ».