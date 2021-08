VIDEO. Il coince sa Ferrari dans une rue trop étroite

Conduire une Ferrari ne fait pas automatiquement de vous un pilote hors pair. Un conducteur italien l’a appris à ses dépens dans une étroite rue italienne. Dans une vidéo partagée sur YouTube, on peut en effet voir une Ferrari Roma coincée dans une ruelle italienne. Un passant tente tant bien que mal d’aider le conducteur coincé, sans succès. En arrière-plan, on peut voir une dame dissuader le conducteur d’avancer encore plus, ce qu’il semble de toute façon incapable de faire.

La voiture, d’une valeur avoisinant les 250.000 $, mesure 1,974 mètre de large et 4,65 mètres de long. L’histoire ne dit pas comment le conducteur est sorti de cette impasse. Il y a en tout cas peu de chances que sa voiture s’en soit sortie indemne.