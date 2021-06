VIDEO. D’impressionnantes toiles d’araignées recouvrent une région australienne

Une mer de soie a envahi ce secteur de l’État de Victoria, frappé par des inondations plus tôt en juin, en raison de toiles tissées par des araignées qui vivent normalement sur le sol et cherchaient un abri, selon l’universitaire Dieter Hochuli.

« Lorsque nous avons ce genre de très fortes pluies et d’inondations, ces animaux, qui passent leur vie de façon énigmatique sur le sol, ne peuvent plus y vivre et font exactement ce que nous essayons de faire : ils se déplacent vers les hauteurs », a déclaré M. Hochuli, qui dirige le groupe d’écologie intégrative à l’université de Sydney, à la chaîne de télévision locale Channel 7.