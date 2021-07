VIDÉO. Dexter, ce chien qui se promène debout, comme un humain

Dexter, un chien de six ans, possède une particularité unique : il marche comme un humain, sur ses pattes arrières. Dexter a perdu une de ses pattes avant dans un accident, comme le relate le Mirror, alors qu’il n’était qu’un chiot. Il a été heurté par une camionnette et a dû subir pas moins de cinq opérations. Depuis, il a appris à marcher sur ses pattes arrières, ce qui attire les regards curieux et amusés des passants.

« Il pense qu’il est un chien normal »

« C’était tragique. Nous ne savions pas s’il pourrait survivre lors du trajet en voiture de 45 minutes jusqu’à notre vétérinaire dans la ville voisine, et nous ne savions pas s’il passerait la nuit. Par après, son rétablissement a été très lent. Cinq opérations en un an. C’était un long chemin mais à la fin, il était toujours aussi heureux et positif. Maintenant il pense qu’il est juste un chien normal. Les gens ne savent pas quoi penser de lui la première fois qu’ils le voient. Cela les choque », a expliqué, Kentee Pasek, son propriétaire.

Ce dernier partage de nombreuses vidéos et photos de son chien sur Instagram et TikTok, où il est suivi par de très nombreux internautes.