Une très mauvaise surprise attend ce gagnant de l’EuroMillions

Gagner une grosse somme à l’EuroMillions, tout le monde en rêve, mais rares sont ceux qui le font. Ce qui est plus rare encore, c’est lorsqu’un gagnant oublie de réclamer son dû. Ou qu’il ne sait même pas qu’il a gagné. Cela arrive pourtant régulièrement et cela arrivera en encore. Dès ce 28 juillet d’ailleurs, plus que probablement. En effet, selon le Mirror, un Britannique qui a remporté 1 million de livres en janvier dernier n’a toujours pas réclamé ses sous. Il a jusqu’à ce mercredi, le 28, pour le faire. Au-delà de cette date, les six mois alloués seront dépassés.

Ce que l’on sait, c’est que le ticket a été acheté au sud-est de Londres, dans la région de Lewisham.

L’organisateur Camelot, qui s’occupe de l’EuroMillions outre-Manche, a invité tous les joueurs à bien vérifier leurs tickets des derniers mois.