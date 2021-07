Une supportrice de l’Allemagne et de l’Italie impose à son mari anglais une grève du sexe

Jennifer Post vit au Royaume-Uni depuis longtemps mais n’est certainement pas pour autant une supportrice des Three Lions. Cette fan de football supporte l’Allemagne et l’Italie, ses deux nations d’origine, et a d’ailleurs été très déçue de l’élimination des hommes de Joachim Löw face aux Anglais en 8e de finale.

La rivalité est naturellement à son paroxysme entre elle et son mari Brian Green, 58 ans, amoureux invétéré de son équipe nationale. Et la tension est si forte que Jennifer a décidé de réaliser une grève de sexe durant la compétition. « À chaque Euro, notre maison est un champ de bataille. J’imagine que les joueurs n’ont pas le droit de faire l’amour avant les grands matches, du coup c’est la même chose chez nous », raconte-t-elle à nos confrères du Sun.

« La maison divisée en deux »

Elle poursuit en donnant une idée de la compétition qui existe entre les deux époux : « Nous avons même divisé notre maison en deux avec du ruban adhésif. Il y a des décorations partout dans notre salon, et ni Brian ni moi ne sommes autorisés à franchir la ligne. Dans le jardin également, nous avons chacun notre côté avec les drapeaux de nos équipes. Je soutiens toutes les équipes qui ne sont pas anglaises. »

« Nos amis et voisins pensent que je suis folle, mais c’est une question de fierté pour moi. Brian sait que je l’aime et adore me taquiner sur les performances de l’Allemagne. Les gens n’arrivent pas à croire que nous ne sommes pas divorcés, mais ça marche pour nous. Quand on en aura fini avec le football la semaine prochaine, notre vie normale reprendra. Brian est génial au lit, mais pour l’instant le sport est tout ce qui compte », s’amuse-t-elle.

