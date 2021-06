Une star de la téléréalité se brûle le visage à cause d’un tuto beauté sur TikTok

Interpellée par des fans sur des marques présentes sur son visage pendant le tournage de la téléréalité, la jeune femme a décidé de réagir et d’expliquer à sa communauté ce qui c’était passé avec des photos : « Voici à quoi ressemblait mon visage une semaine avant d’entrer dans la maison, c’est pourquoi je suis toujours maquillée et ma peau est toujours couverte ».

Très malade à l’hôpital

« C’est le résultat de la tentative ratée que je me suis infligée en essayant de reproduire une astuce beauté à domicile que j’ai vue sur une vidéo TikTok deux mois avant Big Brother. » « S’il vous plaît, s’il vous plaît, n’essayez pas de faire ça chez vous. Je me suis retrouvée à l’hôpital avec une perte temporaire de la vision de mon œil en raison du gonflement et j’étais très malade à cause de l’infection, sans compter que mon visage était méconnaissable. »