Une plante carnivore menacée de disparition à cause… de sa forme phallique

Elle s’appelle « Nepenthes bokorensis ». C’est une plante qui carnivore qui pousse uniquement dans le sud du Cambodge. Mais aujourd’hui, elle est menacée de disparition.

En effet, la plante est victime de son succès. Malheureusement pour elle, pour certains et certaines, elle ressemble à un pénis. Elle est d’ailleurs surnommée « penis flytrap » (« attrape-mouche pénis » en français). À cause de sa forme si particulière, de nombreux Cambodgiens et touristes veulent se prendre en photo avec la plante pour poster le résultat sur les réseaux sociaux.

Le phénomène est tel que le gouvernement cambodgien a réagi et a invité les citoyens à arrêter d’arracher cette plante. Le ministère de l’environnement a affiché les photos de trois jeunes filles en train d’arracher des Nepenthes bokorensis pour ensuite poser avec la plante. « Ce qu’elles font est mal. S’il vous plaît, ne faites plus cela », ont écrit les autorités.