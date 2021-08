Une nouvelle île voit le jour au Japon suite à une éruption volcanique

Une éruption volcanique sous-marine près du Japon a créé une nouvelle île en forme de croissant à près de 1.200 kilomètres au sud de Tokyo, relatent nos confrères de Sudinfo.

Aperçue pour la première fois le 15 août

Niijima, qui signifie « nouvelle île », a un diamètre de près de 1 kilomètre et s’est formée à partir d’une éruption de Fukutoku-Okanoba, un volcan sous-marin qui a été découvert pour la première fois lors de son éruption en 1904, rapporte le Daily Mail.

Selon l’Agence météorologique japonaise, l’éruption sous-marine a commencé tôt le 13 août. Des officiers des garde-côtes japonais ont aperçu Niijima pour la première fois deux jours plus tard.

Une île temporaire ?

Sur la base de leur évaluation de l’éruption et de ses débris et de la possibilité d’une nouvelle activité volcanique dans un avenir proche, les garde-côtes japonais ont émis un avertissement de navigation à tous les navires dans la région.

La survie de Niijima dépendra beaucoup de la durée de l’éruption et, par extension, du type de roches dont la petite masse continentale finira par être recouverte. Il est toutefois peu probable que les cendres et les fragments volcaniques similaires puissent résister au battement des vagues. Cependant, si l’activité volcanique continuait à inclure des coulées de lave, celles-ci pourraient fournir à l’île un revêtement plus durable.