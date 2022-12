Une maman horrifiée après avoir trouvé une souris dans son sapin de Noël (vidéo)

Une maman a été horrifiée après avoir installé son sapin de Noël et découvert un invité indésirable caché dans les branches. Gina venait juste de terminer sa décoration lorsqu’elle a découvert une souris cachée dans le sapin de Noël.

Une invitée surprise dans le sapin

Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, on voit la maman de deux enfants chercher la cause d’un bruit inhabituel entre les branches, en poussant avec un balai son sapin de Noël magnifiquement décoré. Soudain, une petite souris apparaît, avec ses yeux noirs perçants et sa fourrure grise que l’on distingue à peine parmi les lumières et les décorations de Noël.

Dans le texte qui apparaît sur la vidéo, Gina, stupéfaite, a écrit : « Je pensais que je voyais des choses » avec un emoji paniqué. Elle a également ajouté dans la légende « Help !!!!!! ».

Les internautes horrifiés

Les utilisateurs de TikTok ont rapidement réagi en commentaires pour partager leurs pensées sur la créature du sapin de Noël de Gina, avec une personne écrivant : « La façon dont j’aurais simplement mis le feu à tout l’arbre ». Une autre a rajouté ceci : « Je serais morte sur place » tandis qu’une autre personne a admis que c’était sa « plus grande peur » de trouver un rongeur caché dans son arbre.

Un autre utilisateur de TikTok a plaisanté : « J’aurais détruit tout l’arbre dans la panique » tandis que quelqu’un d’autre a déclaré que la découverte l’aurait fait « s’évanouir ». Cependant, d’autres ont exprimé leurs inquiétudes pour la souris et ont demandé à la maman de ne pas la blesser en la retirant du sapin.

« Aucune souris n’a été blessée pendant la réalisation de cette vidéo »

Gina a ensuite posté une autre vidéo dans laquelle elle a écrit : « Aucune souris n’a été blessée pendant la réalisation de cette vidéo, elle est maintenant en sécurité dehors avec mon sapin de Noël », accompagnée d’un émoji rieur.

Dans le nouveau clip, on peut la voir en train de fouiller le sol avec son balai, près de son sapin de Noël, tandis que ces deux chats se précipitent derrière le canapé, essayant d’attraper la souris. On y aperçoit la souris échapper de justesse aux griffes du chat pour aller se cacher derrière le canapé. Les internautes ont craint que le petit rongeur ne soit pas en sécurité, comme l’a écrit l’un d’entre eux : « on dirait qu’elle a été blessée ».

Et vous comment auriez-vous réagi si vous aviez trouvé une souris dans votre arbre de noël ?