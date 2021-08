Une joggeuse crache sur une maman qui se trouvait «sur son chemin» et écope d’une amende de 1.750€

Janet North est une joggeuse de 62 ans. Le 11 février dernier, elle a eu une altercation avec Naydine Clarke, une mère de famille qui déposait son enfant à l’école. Cette dernière se trouvait en effet sur le chemin de sa course, ce que Janet North n’a pas supporté. Après avoir insulté, puis dépassé la mère de famille, Janet North est revenue vers elle et lui a craché sur le visage. « Elle m’a craché au visage. C’est entré dans ma bouche et cela coulait sur mon visage », a détaillé Naydine Clarke devant le tribunal.

De son côté, Janet North a nié les faits. Un juge anglais l’a finalement condamnée à une amende de 1.750 €.