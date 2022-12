Une femme dépense 46.000 € pour se transformer en «Fétiche Barbie»

Surnommée « Fétiche Barbie », elle a dépensé 46.000 € pour augmenter la taille de ses lèvres et d’autres modifications corporelles. Elle affirme qu’elle n’a « aucune intention d’arrêter » après avoir trouvé le succès en ligne en tant que « bimbo ».

Les origines de cette transformation ?

Originaire d’Autriche, la Fétiche Barbie avoue que dès l’âge de 13 ans, elle a adopté le « look plastique » parce que c’est son « fétiche ».

À 18 ans, ses interventions esthétiques comprennent 50 à 60 injections dans les lèvres et une augmentation mammaire pour faire passer ses seins d’un bonnet AA à un bonnet G. Elle a également subi de multiples opérations de comblement du nez, des joues, du menton et du sillon nasogénien, ainsi que du botox sur le visage.

Bimbo, un business qui ne connaît pas la crise ?

Au cours des dix dernières années, elle s’est construit un énorme public en postant des photos sur Instagram et sur la plateforme pour adultes OnlyFans (plateforme de partage de photo et vidéo pour adulte), où elle peut également rester en contact avec ses supporters.

Tout cela lui a permis de constituer une importante clientèle d’hommes qui la complimentent et lui offrent des cadeaux.

Fétiche Barbie affirme même que certaines personnes sont devenues tellement obsédées par elle qu’elles ont décidé de se transformer elles-mêmes en femmes bimbo et d’imiter son look.

Elle affirme que ces hommes l’ont contactée en ligne et qu’elle est toujours en contact avec eux car elle est « la muse de leur transformation ».

Des regrets ?

Lorsqu’on lui demande si elle regrette toutes ces opérations, voici ce qu’elle répond : « Toute cette transformation a coûté environ 46.000€ et j’adore ça. »

Pour décrire son parcours pour devenir une bimbo, elle déclare ceci : « J’ai eu pas mal d’interventions pour la bimbofication, j’ai reçu des injections de lip filler pour augmenter la taille de mes lèvres, mon nez, mes joues, mon menton et mes nasogéniens ».

« Au début, je voulais seulement ajuster ma lèvre supérieure pour qu’elle corresponde à ma lèvre inférieure, mais ensuite j’ai vu à quel point c’était génial et j’ai voulu aller de plus en plus loin. Jusqu’à présent, j’ai eu environ 50/60 injections dans mes lèvres.

Être différente un fardeau à porter au quotidien ?

Fetisch Barbie a également révélé qu’elle a dû s’habituer à ce que les gens jugent son apparence, mais qu’elle bloque désormais toute personne qui lui envoie de la haine sur les réseaux sociaux.

« Mes énormes lèvres sont probablement ma modification la plus polarisante, les gens l’aiment ou la détestent et j’en suis obsédée », a-t-elle déclaré.

Du coté familiale, elle a expliqué qu’ils n’étaient pas fans de son look de bimbo mais qu’ils le respectaient et qu’en termes d’amitiés, certaines personnes semblaient espérer sa chute.

Mais après une décennie de modifications corporelles, il semblerait qu’elle n’en a pas encore fini avec la chirurgie et qu’elle cherchera à tirer parti de son succès en tant que star du web !