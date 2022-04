Une chance sur 200 millions: elle donne naissance à des triplés totalement identiques

Accoucher de triplés identiques et conçus de manière naturelle : il y a une chance sur 200 millions pour que cela arrive. C’est pourtant ce qui est arrivé à Gina et Craig, un couple de trentenaires originaire de la région de Liverpool, en Angleterre.

L’an passé, la jeune femme de 34 ans a donné naissance à des triplés, trois garçons strictement identiques. Les docteurs de l’hôpital de Liverpool ont appris au couple que le fait d’avoir des triplés identiques conçus de manière naturelle était un événement rarissime. Il y a d’ailleurs une chance sur 200 millions que cela arrive.

« Mes bébés partageaient tous le même placenta, ce qui est super rare »

Au début, elle pensait avoir des jumeaux et elle est tombée des nues lorsqu’une troisième tête est apparue lors d’une échographie chez le gynécologue. « Mes bébés partageaient tous le même placenta, ce qui est super rare », raconte la mère de famille.

Comme elle aimait les prénoms commençant par un « J », elle les a appelés Jimmy, Jensen et Jaxson. Bientôt un an après l’accouchement, les parents ont trouvé leurs marques et la petite famille se porte à merveille. La maman raconte son quotidien sur la page Instagram The Cheshire Triplets où elle est suivie par plus de 25.000 abonnés.