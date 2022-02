Un skieur olympique finit sa course avec le pénis gelé: «Une douleur insoutenable»

Pas simple la vie d’athlète olympique. Samedi, le Finlandais Remi Lindholm a terminé 28e de la mass start de 50 km raccourcie à 30 km à cause des mauvaises conditions météorologiques aux JO de Pékin. Un résultat plutôt quelconque qui ne l’empêche pas de faire l’actualité. À la fin de la course, il a en effet déclaré que son pénis avait gelé à cause du froid et du vent glacial qui soufflaient pendant l’épreuve.

« Vous pouvez deviner quelle partie de mon corps était un peu gelée quand je suis arrivé. C’était l’une de mes pires compétitions. Le but était juste de lutter. Quand mon corps a commencé à se réchauffer après l’arrivée, la douleur (au pénis) était insoutenable et j’ai dû utiliser une bouillotte… », a-t-il expliqué après sa course bouclée en 1h16 minutes. Le skieur a également indiqué que c’est la deuxième fois qu’un tel événement se produisait. Sa première douloureuse expérience avait eu lieu en Finlande l’année dernière. Il faut dire que les légères tenues des skieurs n’offrent pas la meilleure protection contre le froid et le vent.

Pour l’anecdote, c’est le Russe Alexander Bolshunov qui a décroché la médaille d’or dans cette épreuve.