Un improbable concours de fellation suscite l’indignation dans un petit village de Suisse

Ce samedi, c’est une compétition unique en son genre qui va avoir lieu au club Sex-Park, comme l’explique le quotidien suisse « Aargauer Zeitung ». Huit jeunes femmes vont s’affronter dans un concours de fellations, elles que l’organisateur de l’événement qualifie de « grandes spécialistes ». Il faudra débourser quelque 90 francs suisses pour s’inscrire à l’événement.

Naturellement, l’initiative a du mal à passer dans ce petit village sans histoire, et de nombreux ails de protestation sont arrivés jusqu’au conseil communal. Le maire Marus Bircher comprend la frustration de sa communauté, mais indique ne rien pouvoir faire : « Tant que de telles manifestations ont lieu dans un espace privé, nous n’avons pas les moyens d’entreprendre une action contre celles-ci. »

Ella, un groupe de militantes issu de la prostitution, est consterné par une telle compétition et demande à ce que le concours soit annulé : « Les êtres humains – ici des jeunes et des femmes – doivent être pénétrés oralement le plus longtemps possible et au hasard, comme des poupées sexuelles, c’est-à-dire des objets. » À l’heure d’écrire ces lignes, aucune plainte n’a été déposée.