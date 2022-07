Un couple surpris en pleins ébats sexuels sur une terrasse lors d’un festival (vidéo)

Les festivals battent leurs pleins cet été et l’on peut y découvrir des comportements qui peuvent parfois bien nous étonner. Ce week-end, au Montreux Jazz festival en Suisse, nombreux ont été choqué d’apercevoir un couple en pleins ébats sexuels sur une terrasse.

Des personnes ont notamment filmé les tourtereaux, qui ignoraient la foule, et on fait circuler la vidéo sur les réseaux sociaux, malgré un contenu des plus explicite. Sur celle-ci, on peut les apercevoir au coin d’une des terrasses du festival, elle robe relevée et culotte baissée, lui braguette ouverte et engin dégainé.

Ce comportement n’a bien entendu pas plu aux organisateurs du festival : « C’est la première fois qu’un tel agissement est signalé, il s’agit d’un cas isolé, avec des protagonistes qui semblent consentants. Bien que nous soyons ravis que nos festivaliers se sentent bien chez nous, nous les encourageons à respecter les règles de base de bienséance », a déclaré Kevin Donnet, porte-parole du Festival, au média 20min.ch.

Amende pour contravention

Le média rappelle qu’il est toutefois contraire à la loi de s’ébattre en public. « Ils pourraient être poursuivis pour la violation de l’article 198 du code pénal suisse et écoper d’une amende », a précisé le porte-parole de la police genevoise. Il s’agirait alors d’une « contravention contre l’intégrité sexuelle et désagrément causé par la confrontation à un acte sexuel ».