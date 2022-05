Un ciel rouge sang a fait craindre le pire aux habitants

Un vent de panique et d’apocalypse a soufflé ce week-end sur la côte est de la Chine. Dans la soirée de samedi, à Zhoushan, non loin de Shanghai, le ciel a soudainement viré au rouge. Les couleurs n’avaient rien d’un banal coucher de soleil. Le soleil était d’ailleurs déjà couché depuis quelques heures. Non, ce ciel vu par des centaines de milliers de personnes était rouge sang et avait les couleurs de l’apocalypse.

Les autorités chinoises réagissent

Face à ce phénomène, de nombreux habitants sont sortis sur les balcons et dans la rue. Beaucoup d’entre eux se sont inquiétés, craignant le pire comme une explosion. Face aux vidéos du phénomène qui ont été vues des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux, les autorités chinoises ont décidé de réagir.

Il ne s’agissait ni d’un violent incendie, ni d’un incident chimique, ni d’une gigantesque explosion. Il ne s’agissait pas non plus d’un phénomène météorologique comme une aurore boréale ou climatique comme une tempête de sable. Mais alors pourquoi le ciel a-t-il eu cette teinte si inquiétante ? Selon la déclaration du bureau météorologique, ce sont tout simplement des bateaux de pêche qui ont déclenché ce ciel.

Une explication simple à un phénomène inquiétant

Rien d’inquiétant pour les autorités chinoises donc. En effet, les marins avaient tout simplement allumé leurs projecteurs pour pêcher pendant la nuit des bancs de poissons balaous. Comme il y avait un épais brouillard mêlé à de la pollution atmosphérique, la lumière des puissants projecteurs s’est réfractée sur les gouttelettes d’eau en suspension pour créer ce ciel rouge sang.