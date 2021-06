Un chat incinéré revient d’entre les morts

Rachel a cherché Frankie avec son mari, John, et leurs enfants, Thea, 10 ans, et Remy, 7 ans, et a finalement repéré un chat mort sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, qu’ils pensaient être lui. « On n’a pas pu l’identifier parce qu’il avait été décapité. Nous vivons très près de l’autoroute, il semblait donc probable que ce soit notre chat », explique Rachel au Daily Mail.

Frankie est revenu 22 jours plus tard

Ce à quoi la famille ne s’attendait pas, c’est que Frankie… rentre à la maison, sain et sauf, 22 jours après sa disparition ! « Mon mari a entendu un miaulement à l’extérieur, puis je l’ai entendu crier. Nous avons tous couru dehors et il y avait Frankie ! », relate Rachel. « Remy pleurait et demandait : ‘Il est réel ?’, c’était un moment incroyable. » Maigre et sale, Frankie s’est fait examiner par un vétérinaire et se porte bien.