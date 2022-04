On a trouvé le nouveau job de rêve... compter les manchots en Antarctique !

Connaissez-vous la "base A", la première base britannique installée en Antarctique entre 1944 et 1962 ? Située à Port Lockroy, il s'agit de l'un des sites les plus visités du continent blanc, malgré sa situation très reculée à l'extrême ouest. Jadis base scientifique, la destination est aujourd'hui un musée et un bureau de poste - le plus reculé de toute la planète.

Postier et compteur de manchots

Bien évidemment, le site n'a pas reçu de touristes depuis longtemps compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement. Selon le Daily Mail, Port Lockroy s'active à sa réouverture pour retrouver (enfin) ses visiteurs. L'association britannique chargée de conserver l'histoire de l'exploration du Royaume-Uni sur le territoire de l'Antarctique (UK Antarctic Heritage Trust) a posté sur son compte Twitter une offre d'emploi proposant de participer à l'activité touristique des lieux. Cela consiste à devenir postier et à compter les manchots qui évoluent dans les environs.

Les candidatures sont ouvertes

Trois à quatre employés seront recrutés. Ils devront passer un entretien d'embauche au mois de mai, sachant que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 avril, via le site web de l'association UK Antarctic Heritage Trust. Les heureux élus rejoindront leur poste entre la fin octobre et décembre 2022, tandis que le retour est prévu pour mars 2023. Seule ombre au tableau : il faut bénéficier d'un droit de travail sur le territoire britannique pour espérer que sa candidature soit prise en compte...