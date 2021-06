Touché par la lettre envoyée au paradis par une fillette à son père, un facteur décide de la retrouver

Il lance un appel sur Facebook : « Je suis facteur dans la région de Braunstone. Plus tôt dans la journée, j’ai vidé la boîte à lettres rouge de Bewicke Road et il y avait une lettre écrite de la main d’un enfant, adressée à son père au paradis, nuage numéro 9. J’essaie de trouver les parents de l’enfant car j’aimerais leur tendre la main et, avec leur permission, leur offrir un petit quelque chose. J’ai moi-même perdu mon père l’année dernière et, en tant qu’adulte, j’ai trouvé cela difficile, alors je ne peux qu’imaginer ce que cet enfant traverse. »