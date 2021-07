Soi-disant malade, elle est aperçue dans les tribunes de l’Euro et finit virée

L’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 dimanche après sa victoire 2-1 après prolongations contre le Danemark en demi-finale mercredi à Londres. Après un but d’ouverture de Mikkel Damsgaard (30e), l’Angleterre a égalisé via un but contre son camp de Simon Kjaer (39e). En prolongations, Harry Kane s’y est repris à deux fois pour transformer un penalty litigieux (104e) et a qualifié l’Angleterre pour sa première finale dans un Euro.

Si la victoire des « Three Lions » a enchanté tout un peuple, une supportrice a très vite déchanté. Nina était au premier rang de Wembley, juste derrière le but, au moment du goal d’Harry Kane envoyant l’Angleterre en finale. La jeune femme, accompagnée d’une amie, a exulté tout comme l’entièreté des supporters présents dans le stade. Le hic ? Elle ne devait pas se faire remarquer et a, malheureusement pour elle, été filmée lors de la rencontre.

Elle ne regrette rien

Nina avait pris l’excuse d’une maladie pour s’éclipser du boulot. La surprise fut donc grande lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle est apparue sur les écrans du monde entier, et donc aux yeux de ses patrons. « Ce sont des émotions mitigées : nous sommes en finale, mais j’ai aussi perdu mon emploi », explique-t-elle auprès du Telegraph.

Elle déclare que « le football est ma vie » : « Cela ne s’est pas produit depuis 1996, je me souviens très bien d’avoir pleuré sur le canapé de ma mère lorsque Gareth Southgate a raté son penalty. La fan de football qui est en moi ne pouvait tout simplement pas rater ce match ». Nina est consciente de son erreur, mais ne regrette rien. « Je referais tout ça », a-t-elle conclu.