Selon la NASA, la première rencontre des extraterrestres pourrait avoir lieu dans 352 ans

D’ici moins de 20 ans, l’homme devrait marcher sur Mars, et avant la fin du siècle il aura également mis le pied sur au moins un satellite de Jupiter ou Saturne, selon une étude du Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche spatiale de la NASA. Mais le plus incroyable, c’est que dans un peu plus de 350 ans, aux alentours de 2383, les humains entreront peut-être en contact avec une espèce de vie intelligente, hors de notre Système solaire.

L’homme pourrait débarquer sur Saturne en 2086

Cette étude est tout à fait sérieuse. Ella a été menée par Jonathan H. Jiang, scientifique et chef de groupe à la section des sciences de la Terre du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et son équipe. Il ressort de toutes leurs équations que l’homme pourrait ainsi débarquer sur Mars en 2038 et faire de même sur Saturne dès 2086, s’il s’en donne les moyens. Il pourrait même un jour, d’ici 2254, réussir à s’en aller au-delà de notre système solaire, pour s’aventurer dans Alpha du Centaure, le système planétaire le plus proche.

La rencontre avec une autre forme de vie « intelligente »

Quant à rencontrer un jour une autre forme de vie « intelligente », les chercheurs pensent que cette éventualité est possible et fixent même ce rendez-vous pour 2383. À noter que le point considéré comme le plus proche susceptible d’accueillir une vie complexe se situerait quand même à quelque 14000 années-lumière du système solaire !

Alors que la pollution et les bouleversements climatiques menacent la Terre, quoi de mieux que d’imaginer d’ores et déjà une échappatoire vers une autre planète…

Découvrez plus en détail cette étude à cette adresse.