Savez-vous pourquoi il y a toujours un trou dans les capuchons des bics?

Vous pouvez vérifier : tous les Bic et les stylos ont un petit trou dans leur capuchon. La raison est à la fois logique et étonnante. On vous explique pourquoi !

Ce n’est pas nouveau et ce n’est pas un secret. Pourtant, comme le témoigne le succès récent d’une vidéo publie sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ignorent pourquoi un petit trou est toujours percé au bout des capuchons des bics et stylos. Et quand on l’apprend, on ne voit plus son bic de la même manière !

Au début, il n’y avait pas de trou

Lorsque le célèbre stylo Bic est apparu dans les années 1950, il n’y avait pas encore de trou dans le capuchon. Et rapidement, des accidents se sont produits. Des personnes un peu trop anxieuses ou maladroites ont eu vite fait d’avaler par mégarde ce capuchon.

Une raison étonnante

Mais il aura quand même fallu attendre le début des années 1990 pour que Bic se décide à percer son capuchon. La raison ? Éviter des dramatiques accidents lorsque les utilisateurs l’avalent. En effet, ce petit trou permet de laisser passer un peu d’air au cas où il serait avalé et coincé dans la trachée.

Partagée par Zack D Fils sur Instagram, YouTube et TikTok, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois en quelques jours.