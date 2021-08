Sa facture au McDo s’élève à 100€ à cause de la maladresse d’un serveur

Chris Martin, 61 ans, avait imaginé une autre soirée pour le retour de sa fille. La semaine dernière, le sexagénaire et son épouse sont allés la chercher à la gare de Stoke et, ensemble, ont décidé de faire un crochet au McDonald’s de Norton pour un manger un bout.

Une fois arrivé au drive-in, Chris passe commande pour deux menus McChicken et un menu BigMac, paie les 19£ (+/- 22 euros) qui lui sont demandés et arrive au guichet pour retirer sa commande. C’est là que les choses se sont gâtées. « Nous avons attendu un petit moment, puis ce jeune garçon est arrivé et a commencé à passer les boissons par la fenêtre », raconte au Mirror le sexagénaire. « Je n’avais pas bien saisi le plateau en carton et les boissons n’étaient pas correctement fixées. »

«J’étais en colère»

C’est donc le drame : le grand Coca se renverse sur son siège et son pantalon. « J’étais en colère. Le gars venait de partir, j’ai donc dû appeler le directeur. Il s’est présenté et m’a simplement dit : ‘Qu’est-ce que tu veux faire ?’. Il m’a ensuite dit d’envoyer la facture du nettoyage de la voiture au siège social, qu’il la réglerait », poursuit Chris.

Une expérience amère pour le Britannique puisque le gérant du fast-food n’a fait preuve d’aucune compassion. « Nous n’avions même pas eu notre repas au final. Le jeune employé ne nous l’avait pas donné. Nous avons été consternés par le service client », insiste-t-il. « J’étais couvert de Coca. Il y en avait partout dans la voiture. C’était une soirée horrible. J’ai dû rentrer chez moi pour me changer et me doucher parce que j’en avais partout sur mes jambes. Cela m’a mis de mauvaise humeur. »

Le nettoyage en attente

Et cela ne s’arrête pas là puisque Chris doit maintenant nettoyer son Honda Civic à la vapeur. S’il a contacté McDonald pour savoir s’ils paieront les 85£ (+/- 100 euros) que cela coûtera, il n’a cependant pas encore reçu de réponse et le Coca est toujours dans sa voiture. « Une chose est certaine, je ne retournerai jamais dans ce McDonald’s. Ils ont juste un service médiocre ».

De son côté, McDonald regrette l’incident. « Nous sommes désolés d’apprendre l’expérience de ce client et nous enquêtons là-dessus », a déclaré un porte-parole de la chaîne de restauration rapide.