Sa demande en mariage tourne au fiasco: il fait tomber sa bague dans un lac et est obligé d’en acheter une nouvelle (vidéo)

On peut dire qu’ils s’en souviendront toute leur vie. Le 15 juin dernier, Ross Bamber, un Anglais de 26 ans, avait prévu de demander sa compagne, Geri Ashforth, 23 ans, en mariage. Une journée a priori parfaite qui a tourné au cauchemar pour le pauvre Ross. En soirée, alors qu’il s’était mis au bord d’un lac pour sa grande demande, Ross s’est agenouillé et a sorti la boîte contenant sa bague de fiançailles. Sauf que, comble de malchance, la bague est tombée entre les planches du ponton pour finir sa course dans le lac.

« Je ne pouvais pas le croire »

« Je l’ai regardée rebondir et je me suis dit ‘s’il-vous-plaît, faites que ce ne soit pas la bague’. Mon cœur s’est arrêté », explique Geri lors d’une interview à la BBC. « Je ne pouvais pas le croire. Je n’ai même pas eu le temps de me mettre à genoux. Des amis sont ensuite venus avec leur maillot et des lunettes pour chercher la bague, mais ils ne l’ont pas retrouvée », poursuit Ross.

Une deuxième bague

Visiblement déterminé à demander sa compagne en mariage, Ross est retourné acheter une nouvelle bague de fiançailles lendemain. Il a finalement pu effectuer sa demande dans les règles de l’art pour le plus grand bonheur de Geri.