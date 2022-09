Qui n’a jamais souhaité vivre en croisière? À partir de 2024, le rêve peut devenir réalité

Storylines, la compagnie de grands navires basée en Croatie, lancera en 2024 un navire résidentiel baptisé MV Narrative, où les gens pourront acheter un appartement et naviguer tout au long de leur vie.

Le navire sera divisé en 547 unités, d’une à quatre chambres, avec même des penthouses à deux étages. La plus petite unité coûte un million de dollars, la plus chère huit.

Et si vous n’êtes pas enclin à acheter, vous pouvez même vous contenter de louer les appartements pendant 24 ans à partir de 25.000 dollars par an, plus des frais de 65.000 à 200.000 dollars pour couvrir les repas, la nourriture et l’entretien.

Une véritable ville

Le MV Narrative disposera de 18 ponts, de 20 restaurants, d’une bibliothèque d’environ 10.000 livres, de trois piscines, d’un jardin, d’un espace fitness avec une piste de course et d’une micro-brasserie. En outre, étant donné la nature de ses offres, il abritera un bureau de poste, un hôpital, une école, une banque et des bureaux pour ressembler à une véritable ville.

Le navire entamera son voyage inaugural de 1.000 nuits à la fin de l’année 2024, au cours duquel il visitera six continents et fera escale dans divers ports pendant un à cinq jours à chaque fois.

Lire aussi Une promo spéciale pour les passagers d’une croisière dans le triangle des Bermudes

Lire aussi Une promo spéciale pour les passagers d’une croisière dans le triangle des Bermudes