Pourquoi TikTok est persuadé que la fin du monde est pour ce samedi?

Que se passe-t-il?

Depuis quelques jours, la date du 24 septembre est synonyme d’apocalypse pour beaucoup de monde sur TikTok et d’autres réseaux sociaux. En effet, un vieil épisode des Simpsons aborde avec humour la fin du monde.

Dans l’épisode « Homer Goest to Prep School », Homer rejoint un groupe de survivalistes mené par un leader qui l’emmène pour une retraite ayant pour but de préparer à la fin du monde. Lors de cet épisode, Homer prévoit une énorme explosion qui arrivera un jour ou l’autre.

Pourquoi la date du 24 septembre inquiète?

Et si les internautes s’emballent, c’est parce que cet épisode est le neuvième de la 24e saison, soit le 24/9 et donc, le 24 septembre. Vous l’aurez compris, la rumeur a rapidement enflé sur TikTok et la date a fini par être assimilée au jour du jugement dernier. « Je sais que je ne suis pas le seul à flipper à ce sujet », « Encore une prédiction des Simpsons », « Ça me donne des frissons », a-t-on pu lire dans les commentaires.

La décision de Denver qui inquiète

Pour les habitants de Denver, l’épisode est encore plus criant de vérité, puisque les autorités ont subitement décidé de distribuer des sacs de survie à ses habitants, en cas d’urgence.

--> Celles-ci ont tenu à rassurer leurs concitoyens, en délivrant un communiqué : « Des réseaux complotistes ont laissé penser que notre initiative était le résultat d’une catastrophe anticipée par nos services. Nous voulons vous rassurer en affirmant que tout ceci est faux. Notre mission est de préparer notre communauté et qu’elle est autant en sécurité que possible. »