Plutôt que de faire du sport, il se fait tatouer des abdos

L’été arrive à grands pas. Et pour certains et certaines, c’est l’occasion d’afficher son « summer body ». Mais cela demande souvent un peu de préparation et de travail.

Un jeune anglais a trouvé la parade pour éviter la case « salle de fitness ». Il a même réussi à avoir des belles tablettes de chocolat en deux jours et en faisant le minimum de sport.

Pour cela, il est allé voir Dean Gunther, un tatoueur de Manchester spécialisé dans le réalisme. Il lui a demandé de tatouer sur son ventre des abdos de rêve. Le résultat est surprenant. Par contre, pour s’afficher torse nu sur la plage et espérer plaire, le jeune homme devra travailler son bronzage.

Le tatoueur a publié sur Instagram une vidéo de son œuvre. Il a néanmoins tenu à préciser « PS : N’abandonnez pas la gym, c’est bon pour vous ! ».