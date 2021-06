PHOTOS. Il aménage une chambre entière pour son chihuahua sous prétexte que c’est une diva

On aime tous nos chiens et chats. Mais certains propriétaires vont un peu plus loin que les autres dans leur passion pour les amis à quatre pattes. C’est notamment le cas de Jon Crowder, un Anglais, qui a aménagé une pièce entière de sa maison pour son chihuahua Wolf.

Une chambre complètement folle pour ce petit chien, puisque sa tête y est partout ! Dans les cadres photos mais aussi aux fenêtres ! Jon a fait réaliser un store personnalisé avec la tête de son chihuahua comme motif. « Nous étions ravis de fournir ces stores customisés à Jon et Wolf pour compléter la déco de sa chambre de chien », a déclaré le directeur du magasin de rideaux . « Bien que ce fût une demande inhabituelle et pas quelque chose que nous faisons d’habitude, nous adorons le résultat ».

« C’était obligatoire »

Mais ce n’est pas tout. Wolf profite également d’un petit lit à sa taille, qui fait aussi office de coffre à jouet, d’une gamelle personnalisée et même d’une mini-robe de chambre. « Wolf est une grande diva, donc transformer une pièce à son image était obligatoire », raconte Jon. « Il adore être sous le feu des projecteurs ! »

Le petit Wolf adore regarder les chats et les oiseaux dans le jardin, jouer avec son maître, mais surtout manger. « Il adore la nourriture et aime manger de tout, bien qu’il soit en train de suivre un régime pauvre en graisses. Mais il se ruerait sur tout ce qui tombe de votre assiette en quelques secondes ».

Ces pièces dédiées aux animaux deviennent une vraie mode chez leurs propriétaires. Sur l’application TikTok, les vidéos du hashtag #dogbedroom ont été vues plusieurs millions de fois.

En tout cas, Jon ne regrette pas son choix puisque Wolf adore sa chambre. « Vers 20 heures tous les jours, il encourage toute la maison à aller au lit parce qu’il est fatigué. Il s’assied près des escaliers et nous fixe. Si on monte, il fonce au lit ! Et si on n’est pas au lit vers 21h, il nous abandonne et monte dormir dans sa chambre. »