PHOTOS. Ce guide sexuel propose des positions comme «le flamand rose» ou «le koala qui serre»

Décidément, la sexualité sera toujours un tabou. Dernièrement, c’est la télévision publique norvégienne NRK qui s’en est rendu compte. Elle a récemment lancé une campagne autour des rapports sexuels, afin « d’améliorer les connaissances, pour qu’il y ait plus d’ouverture et de sécurité, inspirer et lancer des discussions sur le sujet du sexe, afin que de plus de plus en monde profitent d’une vie sexuelle qu’ils apprécient ».

Dans ce cadre, la chaîne a publié sur Internet un guide sexuel pour chacune et chacun. « Vous y trouverez des informations sur le sexe pour tous les goûts, ainsi que des astuces et conseils pratiques », annonce le site. On y retrouve 60 positions sexuelles illustrées en noir et blanc par plusieurs photos. En effet, chaque position est montrée par des couples hétérosexuels, gays et lesbiens. Attention : ils prennent simplement la pose.

Des noms rigolos Ce Kama Sutra moderne utilise des noms amusants pour les positions comme « flamant rose », « spaghetti » ou « koala qui serre » et propose également des positions pour les femmes enceintes ou les personnes souffrant du dos. Toutes ces suggestions ne sont pas à caractère sexuel, certaines sont centrées sur les câlins et les façons de se prendre dans les bras.

Mais, sans surprise, ce genre d’initiative n’a pas plu à tout le monde. NRK a reçu une petite centaine de plaintes en tous genres. Certaines disent qu’en tant que service public, une télévision doit rester neutre sur un tel sujet. D’autres personnes ont tout simplement été choquées par ce guide.