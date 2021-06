PHOTO. Il monte un échaffaudage pour profiter du soleil malgré la haie de son voisin qui refuse de la couper

Karl Seynaeve en avait ras le bol de ne pas voir la lumière du soleil à cause de la haie de son voisin. S’il a d’abord demandé avec courtoisie à celui-ci, il a fini par opter pour une solution originale, puisqu’il a monté un échaffaudage dans son jardin.

Cela ne pouvait se passer qu’en Belgique et cela montre que, même face à un conflit, il est toujours possible de trouver une solution surprenante. Depuis des années, Karl Seynaeve se plaint des haies de son voisin. « Cette chose mesure 6 mètres de haut. Attention, elle est entretenue et parfois même coupée. Mais même dans ce cas, il s’arrête à 4,5 mètres du sol », explique l’habitant de Sint-Eloois-Winkel au Nieuwsblad.

Résultat, depuis qu’il vit dans cette maison, Karl n’a jamais réellement pu profiter de son jardin. « La haie se trouve du côté où le soleil se lève le matin. Je devrais pouvoir m’asseoir ici, au soleil, le matin mais je ne peux pas me le permettre », confie-t-il à nos confrères. Malgré de nombreuses tentatives pour convaincre son voisin, rien n’a jamais vraiment changé. « Il m’a dit que c’était important pour sa vie privée que cette haie soit là. Elle est là depuis trente ans, m’a-t-il dit. C’est possible. Mais je ne veux pas qu’il rase tout complètement. Je demande simplement qu’il coupe un peu plus bas. »

Sans réelle solution malgré les discussions, le contact pris avec les autorités compétentes, une tentative de compromis avec la police ou la commune, Karl a donc décidé d’installer un échafaudage de 3,5 mètres de haut dans son jardin. Une sorte de terrasse surélevée qui lui permet désormais de profiter du soleil le matin.