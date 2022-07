Marre des chaussettes orphelines? Cette invention magique pourrait résoudre votre problème

Personne n’échappe à ce drôle de phénomène : les chaussettes qui se retrouvent orphelines après un passage dans la machine à laver. Des scientifiques anglais se sont même penchés sur ce grand mystère. D’après leur étude, nous perdons en moyenne une quinzaine de chaussettes par an, soit 1.125 au cours d’une vie !

Confrontée à ce problème au quotidien, Nathalie Gras, une mère de famille a testé toutes les astuces et systèmes existant pour arrêter de perdre les chaussettes. Sans succès. Alors, elle a décidé d’inventer son propre produit.

Comment ça marche ?

Baptisé Keep’socks, il s’agit d’un attache chaussettes à aimant. Ainsi, il suffit d’attacher vos chaussettes ensemble au moment où vous les enlevez, et elles resteront appareillées du panier de linge à sale à la machine à laver, et même sur le séchoir grâce à un petit crochet intégré. Fini les chaussettes esseulées !

Le modèle, fabriqué en matériaux recyclés et recyclables, est disponible en plusieurs couleurs : l’idéal pour que chacun reconnaisse immédiatement ses chaussettes et ne vole plus celles de la fratrie !

Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de profiter de cette invention bien pratique, puisque les livraisons ne sont pas encore disponibles en Belgique.