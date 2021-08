On lui demande si elle est enceinte, on lui découvre un kyste de plus de 30 centimètres dans l’abdomen

Abi Chadwick est une Britannique de 19 ans. Il y a quelques mois, elle a commencé à prendre du poids sans comprendre pourquoi. Au point de gagner plusieurs tailles de vêtements. Après un régime drastique, Abi a fini par perdre un peu de poids. Mais son ventre a continué à grossir. Ce qui a attiré l’attention de certaines personnes qui lui demandaient si elle n’était pas enceinte. En mars dernier, Abi a commencé à ressentir de fortes douleurs au niveau du ventre. Décidée à comprendre ce qui ne tournait pas rond au niveau de son estomac, Abi s’est rendue chez un médecin. Ce dernier a découvert qu’elle avait un kyste d’environ 33 centimètres à l’abdomen, rapporte Metro UK! «Je ne pouvais plus marcher, ni me pencher», se souvient-elle.

«Je n’arrivais pas à croire ce qu’ont dit les médecins. Je suis probablement née avec le kyste et il a simplement grandi au fil des années. Si je n’avais rien fait, il aurait pu se rompre et cela aurait été catastrophique», poursuit Abi, pour qui ce kyste n’est plus qu’un vilain souvenir. «Je me sens à nouveau moi-même. Je suis contente de ne plus avoir l’air enceinte, mais je n’arrive toujours pas à croire que j’ai vécu avec ce kyste pendant si longtemps», conclut-elle.