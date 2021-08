L’improbable amitié entre cette ado et… son bourdon

Lacey a recueilli Betty un jour dans le parc. Depuis, les deux amis ne se quittent plus.

Encore une histoire d’amitié hors du commun… Après Adie, qui entretenait une «relation particulière» avec le chimpanzé Chita au zoo d’Anvers, cette fois, c’est Lacey Shilinglaw, une jeune fille britannique, qui entretien des liens forts avec son bourdon, Betty, qui dort à côté d’elle et qui la suit partout, même au bowling !

Selon les informations de HLN et Sudinfo, c’est en promenant son chien à Coventry, en Angleterre, que Lacey a trouvé ce fameux bourdon. Elle explique que son aile avait l’air un peu froissée, c’est pourquoi elle a attrapé l’insecte et l’a emmené dans un parc voisin. Elle lui a ainsi choisi un beau parterre de fleurs, pour qu’il puisse se servir en nectar.

Meilleurs amis

Mais c’est alors que le bourdon n’a plus voulu quitter la jeune fille ! Une heure après leur rencontre, il se trouvait encore sur le corps de Lacey, qui a fini par rentrer chez elle avec son nouvel ami sur l’épaule ! Sur la route du retour, quand Lacey s’est arrêtée dans un magasin pour acheter du lait, le bourdon se trouvait sur ses lunettes, ce qui a fortement étonné les autres clients.

Depuis ce jour, Betty et Lacey sont les meilleurs amis du monde et ne se séparent jamais. Betty suit Lacey partout, même au bowling ! « Je n’oublierai jamais cela, je pensais qu’elle partirait au bout d’une journée, mais ce n’est pas le cas. Son aile est en ordre depuis longtemps maintenant, elle va donc rester là par conviction. Cette amitié inattendue me rend folle de joie », témoigne Lacey.

« Cette histoire est si belle »

Lacey nourrit son bourdon avec de l’eau sucrée, du miel et de la confiture de fraises. Elle grignote même les biscuits de sa maîtresse ! Pendant la journée, Betty se glisse en général dans le cou de Lacey ou bien dans sa manche.

La mère de Lacey, Laura, approuve totalement cette amitié que sa fille entretient avec son bourdon : « Elle rampe sur son visage, sur ses lunettes et même entre ses orteils ! 90 % du temps, elle est sur son corps. Lacey a les cheveux très longs, pour Betty cela ressemble à la jungle. Ma fille n’a pas du tout peur, je ne comprends pas. Mais en même temps, cette histoire est si belle. Nos portes sont presque toujours ouvertes, mais Betty ne pense même pas à partir », explique Laura.