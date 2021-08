Les vacances de cette famille tournent à la catastrophe: «la porte était couverte de sang»

Ce qui devait être un chouette séjour en famille a viré au cauchemar. Alors qu’ils avaient réservé un luxueux appartement dans la station de Burnham-On-Sea, au centre de vacances de Brean Sands, en Angleterre, la famille a été dégoûtée parce qu’elle a trouvé dans son logement.

« Dès notre arrivée, nous n’avons pas aimé l’aspect de l’endroit », a déclaré la maman, qui a préféré rester anonyme, au Devon Live. « L’appartement était miteux, je n’aurais même pas changé la couche sale de mon enfant là-dedans. Dans la salle de bain, il y avait des mouches mortes et des poils pubiens. Le miroir était couvert de dentifrice. Dans la cuisine, le micro-ondes n’était pas propre et il y avait un grille-pain plein de miettes. Le PVC de la porte de l’appartement était couvert de sang et le réfrigérateur sentait le lait périmé. »

Pas une première

Face à cet appartement « miteux », il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils fichent le camp. « Comme c’est ma mère qui avait payé, je l’ai appelée en larmes pour lui dire que je ne pouvais pas laisser mon bébé rester ici. Et puis quatre heures plus tard, nous sommes partis. » Avant de déguerpir, la famille a néanmoins tenté de trouver un employé pour se plaindre mais il ne semblait pas s’intéresser à leurs problèmes. Finalement la famille a trouvé un autre centre de vacances où ils ont passé du bon temps.

Ce n’est visiblement pas la première fois que Brean Sands reçoit ce genre de critiques. Quatre amies ont vécu une situation similaire le mois passé, elles ont également quitté l’appartement après quelques heures.