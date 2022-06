Les ovnis seraient des humains venus du futur, selon l’astronaute Tim Peake

Le présentateur Richard Madeley a demandé à Tim Peake qu’elle était sa « théorie personnelle » au sujet des ovnis : « Pensez-vous que ce sont des objets venus de royaumes inconnus ? Ou le développement d’armes secrètes ? »

La réponse de l’astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en a surpris plus d’un. Après avoir vu des vidéos d’ovnis du gouvernement américain, Tim Peake a confié qu’il ne croyait pas à la théorie des armes secrètes et en a évoqué une autre : « J’ai entendu une théorie où un pilote évoquait le fait que, potentiellement, dans le futur, on aurait développé le voyage temporel. Donc, est-ce que ce serait quelque chose qui revient du futur ? », a-t-il lancé.

Les journalistes sur le plateau ont esquissé un sourire, avant que l’astronaute n’ajoute que, malgré « toutes ces théories qui circulent » au sujet de ces objets volants non identifiés, « en définitive, on n’en sait rien. »

Une théorie pas neuve

Même si cette idée semble très farfelue, elle n’est pas neuve. Le professeur Michael Masters, de l’Université Technologique du Montana, l’avait déjà évoquée dans un livre en 2020. « Ces êtres que l’on dit extraterrestres sont peut-être juste des humains du futur venus pour étudier leur passé. D’autant qu’il est très probable que nous développerons la capacité de voyager dans le temps. Il n’y a rien dans les lois de la physique qui dit que c’est impossible », expliquait-il, à l’époque, à Metro UK.