Le pire locataire du monde : il part en laissant 8.000 canettes vides dans l’appartement

Pas facile tous les jours d’être propriétaire d’un bien mis en location. Un Anglais a pu en faire la désagréable expérience. Il était heureux d’enfin voir partir son locataire mauvais payeur. Cela faisait un an qu’il n’avait plus payé le loyer. Il avait lancé une procédure d’expulsion mais finalement, il a quitté les lieux avant qu’elle n’aboutisse. Au moment de partir, il a envoyé un SMS à son propriétaire en lui indiquant qu’il avait « peut-être laissé un peu de bordel », relate Metro UK.

Le locataire n’avait jamais tiré la chasse

Mais en entrant dans le logement, le propriétaire ne s’attendait certainement pas à ça. Ce qu’il a découvert est pire que tout ce qu’il avait pu imaginer. Plusieurs milliers de canettes de bière traînaient dans l’appartement. Des kebabs et des sandwichs déjà entamés étaient en train de pourrir sur le sol. Des mégots de cigarettes reposaient un peu partout.

Mais le pire était sans doute dans la salle de bain. Le locataire n’avait visiblement jamais tiré la chasse de sa vie et un monticule de plus d’un mètre de papier WC usagé et d’excréments recouvrait les toilettes.

30 heures pour nettoyer l’appartement

Freddie Gillium-Webb, expert dans le nettoyage, a été chargé de remettre les lieux en état. Le jeune homme de 29 ans n’avait jamais vu ça. Il a utilisé dix bouteilles d’eau de javel et a mis 30 heures pour nettoyer l’appartement. Il a aussi compter plus de 8.000 canettes vides. « L’odeur était terrible. Il est clair que le locataire n’avait jamais utilisé de poubelle », a-t-il raconté dans les médias britanniques.

Avec les dégâts et le loyer impayé, le propriétaire estime le préjudice à plus de 14.000 €. Il va lancer une procédure judiciaire.

Découvrez toutes les photos dans l’article de Metro UK.