La mauvaise blague d’un adolescent à l’origine de l’évacuation d’un vol

La très mauvaise blague d’un adolescent lors du vol 2167 de United Airlines entre San Francisco et Orlando lui a coûté très cher. Celui-ci aurait envoyé une série de photos sur leurs iPhone via la technologie AirDrop, qui permet, lorsqu’elle est activée, de partager du contenu via Bluetooth ou le Wifi.

Le jeune garçon a notamment envoyé la photo d’un pistolet airsoft, ce que les autres passagers ont signalé au personnel de bord. « Le vol de ma mère au départ de SFO a été retenu sur le tarmac parce que quelqu’un a envoyé des photos inappropriées à plusieurs passagers », explique sur Twitter le journaliste Christopher Beale.

En effet, l’appareil a été évacué par le personnel de bord, et les passagers ont été une nouvelle fois contrôlés par les stewards. Tous à l’exception de l’adolescent qui, s’il n’était pas en possession de l’arme montrée sur les photos, a tout de même été interdit de vol. Les passagers sont finalement arrivés avec trois heures de retard à Orlando. On ne sait pas ce qu’il est advenu du jeune homme suite à sa blague de mauvais goût.