Ivre après un accident, la police l’évacue de force de l’hôpital menottée à un fauteuil roulant

« Boire ou conduire… » On connaît tous ce petit dicton et Kelly Hunter aurait bien fait d’y penser avant de reprendre le volant.

Cette femme de 39 ans, originaire du Royaume-Uni, a été impliquée dans un accident de la circulation. Elle était si ivre qu’elle a dû être emmenée de force hors de l’hôpital. L’Écossaise est passée devant le tribunal ce jeudi, elle a avoué avoir conduit sous influence d’alcool ou de drogue et a plaidé coupable de s’être battue avec la police à l’hôpital Edinburgh Royal Infirmary.

Les faits se sont produits le 15 novembre. Alors que Kelly roulait dans Edimbourg en fin d’après-midi, des riverains de la rue Duddingston Park South ont entendu un grand bruit et sont allés voir ce qu’il se passait. Ils ont trouvé Kelly au volant de sa BMW X1, elle venait de faire un accident. Une personne qui est venue à son aide a déclaré qu’elle avait « l’air complètement sonnée » et qu’elle s’est mise à pleurer. Une odeur d’alcool fruité sortait de sa voiture et lorsque les policiers sont arrivés, la conductrice était complètement affalée sur son siège. Elle a déclaré avoir des douleurs au cou puis a dit aux agents « qu’elle était saoule ». « Je suis dans la m*rde », a-t-elle dit. « Je suis sous influence, gravement sous influence. »

La police a donc arrêté Kelly Hunter, mais celle-ci est « devenue agressive et indisciplinée », rapporte le Daily Record. Elle a arrêté de se plaindre de ses douleurs mais a mis le volume de son autoradio au maximum. Dans sa voiture, les officiers ont trouvé une bouteille de vin.

Kelly a donc été emmenée à l’hôpital en ambulance. Les policiers l’y ont retrouvée un peu plus tard dans la soirée pour l’emmener au poste, mais l’Écossaise s’est mise à hurler et à appeler le personnel hospitalier à l’aide. Deux agents ont essayé de menotter la conductrice rebelle, mais n’ont pas réussi. Elle ne voulait pas quitter son lit. Ils ont donc du la forcer à asseoir dans un fauteuil roulant, auquel elle a été menottée, et a dû être traînée de force hors de l’hôpital.