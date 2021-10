Il se marie avec son cuiseur à riz mais demande le divorce après quatre jours

Khoirul Anam ne sera pas resté marié à son cuiseur à riz bien longtemps. Le 24 septembre dernier, il a surpris son monde en demandant la main de son cuiseur à riz en Indonésie. Ce jeune homme estimait que son engin électroménager était « juste, obéissant, aimant et bon en cuisine », mais cela n’a manifestement pas suffi pour entretenir la flamme.

Pourtant, la signature des contrats de mariage s’est bel et bien déroulée sous la surveillance d’un prêtre et les images sont évidemment devenues virales sur les réseaux sociaux. Mais quatre jours après la célébration, l’Indonésien a décidé de couper court à ce mariage. Celui-ci a reconnu que son épouse n’était bonne qu’à faire du riz et que cela n’était pas suffisant pour faire vivre un couple.

Dans son pays, Khoirul Anam est une célébrité parce qu’il produit énormément de memes. On se doute donc qu’il s’agissait là d’un coup de buzz qui a porté ses fruits, puisque partout dans le monde, on parle désormais de lui.